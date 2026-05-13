Сину кронпринцеси Норвегії повторно відмовили у виході з-під варти з електронним браслетом

Апеляційний суд у Норвегії підтвердив рішення суду нижчої інстанції, який відмовився змінити запобіжний захід сину кронпринцеси Норвегії із тримання під вартою на електронний браслет.

Апеляційний суд відхилив апеляцію Маріуса Борга Хойбі, сина кронпринцеси Норвегії Метте Маріт, щодо зміни запобіжного заходу у справі, в якій його звинувачують у зґвалтуванні чотирьох жінок, а також у домашньому насильстві та інших злочинах.

Хойбі подавав клопотання про те, щоб він продовжив відбувати призначений йому термін перебування під вартою з електронним браслетом, у будинку кронпринца і кронпринцеси.

Окружний суд Осло, а слідом за ним і апеляційний суд відхилили прохання. Суд аргументує це тим, що є значні ризики рецидивних вчинків, вказуючи зокрема на те, що Хойбі вже порушував судовий припис-заборону щодо спроб спілкування з постраждалою.

Відтак син кронпринцеси продовжить лишатися у в’язниці до оголошення вироку в Окружному суді Осло, що має відбутися 15 червня.

Прокурори вимагають для Хойбі понад сім років ув’язнення.

Як відомо, ця справа разом із фактами спілкування кронпринцеси із засудженим за сексуальні злочини американським мільярдером Джеффрі Епштейном стала значним репутаційним ударом для королівської родини.

