У Литві відзначили збільшення числа мігрантів, які хочуть потрапити в країну з Білорусі

Все більше мігрантів прагнуть нелегально потрапити до Литви з Білорусі, також відзначаються і великі їхні групи.

Про це заявив глава Служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Активність біля держкордону збільшується, і про це свідчить кількість осіб, які намагаються нелегально прибути до Литви. Позавчора - 155, вчора трохи менше, однак це збільшення має місце", - сказав глава прикордонної служби Литви.

"Ми помітили, що прибувають і трохи більші групи", - додав він.

За його словами, поки складно сказати, чому все більше мігрантів намагаються потрапити в Литву.

"Складно сказати. Ми можемо це пов'язувати з наближенням навчань ("Запад-2021". - Ред.), однак чи є елемент нелегальної міграції елементом цих навчань - поки немає прямих доказів, але ситуація досить динамічна", - зазначив Любаєвас.

В Литву через кордон з Білоруссю в цьому році потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Влада Литви називає потоки незаконної міграції гібридною агресією білоруського режиму. Рішення про повернення осіб, які намагаються нелегально перетнути кордон, значно знизило міграційні потоки.