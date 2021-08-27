В Литве отметили увеличение числа мигрантов, желающих попасть в страну из Беларуси

Все больше мигрантов стремятся нелегально попасть в Литву из Беларуси, также отмечаются и большие их группы.

Об этом заявил глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Активность у госграницы нарастает, и об этом свидетельствует количество лиц, пытающихся нелегально прибыть в Литву. Позавчера - 155, вчера немного меньше, однако это увеличение имеет место", - сказал глава пограничной службы Литвы.

"Мы заметили, что прибывают и несколько большие группы", - добавил он.

По его словам, пока сложно сказать, почему все больше мигрантов пытаются попасть в Литву.

"Сложно сказать. Мы можем это связывать с приближением учений ("Запад-2021". - Ред.). Является ли нелегальная миграция элементом этих учений - пока нет прямых доказательств, но ситуация достаточно динамичная", - отметил Любаевас.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Власти Литвы называют потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Решение о возвращении лиц, пытающихся нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.