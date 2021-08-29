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Укр / Рус

Украина получила от США более 188 тысяч доз вакцины Pfizer

Воскресенье, 29 августа 2021, 11:09

В Украину прибыли 188 370 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, безвозмездно предоставленных правительством США через инициативу COVAX.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе посольства США.

"Соединенные Штаты привержены глобальной борьбе с COVID-19, и мы гордимся сотрудничеством с Украиной для расширения доступа к качественным и одобренным вакцинам от COVID-19 по всей стране", - отметила временный поверенный в делах США Кристина Квин.

С прибытием в июле 2021 года вакцины Moderna, которые были переданы Соединенными Штатами Украине, эта партия увеличивает общее количество доз вакцины от COVID-19, которые США предоставили Украине на сегодняшний день до 2,2 млн доз.

Эти 188 370 доз вакцины Pfizer для Украины являются одной из первых поставок в рамках обязательств США предоставить 500 млн доз вакцины Pfizer Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI) для распространения через инициативу COVAX. Ожидается, что в ближайшие недели и месяцы в рамках глобальных обязательств США, в Украину поступит больше партий вакцин, следовательно, Украине становится лучше подготовленной к борьбе с пандемией.

В посольстве напомнили, что за последний год правительство США выделило $55 млн на помощь Украине в борьбе с коронавируса.

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США Вакцины
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