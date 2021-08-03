Джонсон прийняв Тихановську в Лондоні: "Ми на вашому боці"

Прем’єр Британії Борис Джонсон прийняв лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську на Даунінг-стріт, заявивши, що "Лондон на вашому боці".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

"Ми повністю на вашому боці, дуже підтримуємо те, що ви робите. Ми віддані підтримці прав людини і громадянського суспільства в Білорусі", - сказав британський прем'єр.

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"Ми рішуче підтримуємо вас, рішуче підтримуємо Білорусь, білоруський народ, і я думаю, що ми були одними з перших, хто запровадив санкції після викрадення літака з Романом Протасевичем", - додав він.

За словами Тихановської, "дуже важливо розуміти, що одна з наймогутніших країн світу підтримує Білорусь".

На запитання журналістів, чи думає вона, що уряд Великої Британії запропонує конкретну допомогу народу Білорусі, Тихановська відповіла: "Я впевнена".

Вона також заявила, що поки рано коментувати смерть білоруського активіста в Україні.

"Я б вважала за краще дочекатися результатів розслідування. Я б сказала, що це був злочин, але я не можу сказати цього без результатів розслідування", - цитує слова білоруської опозиціонерки агентство Reuters.

Посол Британії в Україні раніше висловила сподівання, що розслідування якнайшвидше з’ясує обставини загибелі у Києві керівника Білоруського дому Віталія Шишова.

Нагадаємо, минулого тижня Тихановська зустрілась з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.