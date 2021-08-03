Британія сподівається на швидке розслідування смерті білоруського активіста у Києві

Британія сподівається, що розслідування якнайшвидше з’ясує обставини загибелі у Києві керівника Білорусього дому Віталія Шишова.

Про це заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, пише "Європейська правда".

"З жахом дізналася про смерть Віталія Шишова сьогодні вранці. Мої думки з його родиною, друзями і колегами. Вітаю швидку реакцію українських правоохоронців та сподіваюся, що вони зможуть встановити факти якомога швидше", - написала Мелінда Сіммонс.

I was horrified to hear of the death of Vitaliy #shishov this morning. My thoughts are with his family, friends & colleagues at this time. I welcome the swift reaction from 🇺🇦 law enforcement and hope they can establish the facts as quickly as possible. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 3, 2021

Раніше з’явилися реакції низки європейських міністрів та кількох депутатів Європарламенту. Останні вважають, що за вбивством Віталія Шишова стоїть режим Лукашенка.

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Як раніше повідомляла "Українська правда", голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку. У поліції повідомили, що почали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але будуть перевіряти всі версії.

Колеги Шишова з Білоруського дому заявили, що за Віталієм стежили, і поліція про це знала.

У БДУ переконані, що смерть Шишова – це "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Шишов стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні. Він переїхав в Україну восени 2020 року – після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння режиму Лукашенка.

У Білоруському домі Віталій допомогав білорусам, які переїхали до України, організовував акції, ініціював звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам.