Британія сподівається на швидке розслідування смерті білоруського активіста у Києві

Британія сподівається, що розслідування якнайшвидше з’ясує обставини загибелі у Києві керівника Білорусього дому Віталія Шишова.

Про це заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, пише "Європейська правда".

"З жахом дізналася про смерть Віталія Шишова сьогодні вранці. Мої думки з його родиною, друзями і колегами. Вітаю швидку реакцію українських правоохоронців та сподіваюся, що вони зможуть встановити факти якомога швидше", - написала Мелінда Сіммонс.

I was horrified to hear of the death of Vitaliy #shishov this morning. My thoughts are with his family, friends & colleagues at this time. I welcome the swift reaction from 🇺🇦 law enforcement and hope they can establish the facts as quickly as possible.