Джонсон принял Тихановскую в Лондоне: "Мы на вашей стороне"

Премьер Британии Борис Джонсон принял лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Даунинг-стрит, заявив, что "Лондон на вашей стороне".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

"Мы полностью на вашей стороне, очень поддерживаем то, что вы делаете. Мы преданы поддержке прав человека и гражданского общества в Беларуси", - сказал британский премьер.

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"Мы решительно поддерживаем вас, решительно поддерживаем Беларусь, белорусский народ, и я думаю, что мы были одними из первых, кто ввел санкции после угона самолета с Романом Протасевичем", - добавил он.

По словам Тихановской, "очень важно понимать, что одна из самых сильных стран мира поддерживает Беларусь".

На вопрос журналистов, думает ли она, что правительство Великобритании предложит конкретную помощь народу Беларуси, Тихановская ответила: "Я уверена".

Она также заявила, что пока рано комментировать смерть белорусского активиста в Украине.

"Я бы предпочла дождаться результатов расследования. Я бы сказала, что это было преступление, но я не могу сказать этого без результатов расследования", - цитирует слова белорусского оппозиционера агентство Reuters.

Посол Великобритании в Украине ранее выразила надежду, что расследование как можно быстрее выяснит обстоятельства гибели в Киеве руководителя Белорусского дома Виталия Шишова.

Напомним, на прошлой неделе Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.