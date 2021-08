У Берліні тисячі людей протестували проти обмежень для невакцинованих

В Берліні у неділю кілька тисяч людей вийшли на демонстрації проти коронавірусних обмежень та обмежень для невакцинованих жителів Німеччини попри заборону влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Учасники акцій вигукували "Приберіть руки від наших дітей" та висловлювалися проти того, що вони назвали "вакцинаційним апартеїдом".

NOW - Large protest against COVID restrictions in #Berlin.@disclosetv pic.twitter.com/wuXtXIVXq6