У Берліні тисячі людей протестували проти обмежень для невакцинованих

В Берліні у неділю кілька тисяч людей вийшли на демонстрації проти коронавірусних обмежень та обмежень для невакцинованих жителів Німеччини попри заборону влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Учасники акцій вигукували "Приберіть руки від наших дітей" та висловлювалися проти того, що вони назвали "вакцинаційним апартеїдом".

В частині Німеччини влада розглядає можливості для запровадження більш жорстких обмежень для людей, які не щеплені проти коронавірусу. Безпеку під час акції забезпечували 2200 правоохоронців.

Дев'ять мітингів, у тому числі демонстрація учасників руху коронаскептиків Querdenken, були заборонені. Це відбулось тому, що на таких акціях учасники зазвичай не дотримуються дистанції та не носять захисні маски. Однак поліція не розганяла демонстрації.

Під час акцій було затримано близько 80 людей, зокрема за опір правоохоронцям. Деякі протестувальники також намагалися прорвати поліцейські бар'єри та здійснювали напади на правоохоронців.

Під час аналогічної акції у Берліні в суботу поліція затримала понад 100 людей.

Нагадаємо, Німеччина перетнула позначку у 60% повністю щеплених від коронавірусу.