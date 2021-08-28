У Німеччині повністю щепили від коронавірусу 60% населення
Німеччина перетнула позначку у 60% повністю щеплених від коронавірусу.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це 28 серпня повідомило федеральне міністерство охорони здоров’я.
Принаймні однією дозою щеплені 65% дорослих (54 мільйони); повністю вакциновані - 60,1% населення, або понад 50 млн осіб.
Найвищий показник вакцинації - у Бремені, де щеплення отримали 70,2%, а найнижчий - у Саксонії (51,4%).
Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан знову закликав німців вакцинуватися, щоб полегшити епідемічну ситуацію восени та взимку.
Тижневий показник зараження у Німеччині знову зріс і на 28 серпня становив 72,1 випадка на 100 тисяч населення. Тиждень тому він становив 51,6 випадка.
За минулу добу виявили 10 303 нових хворих, 22 померли. У попередні дні показники вперше з травня перевищили 11-12 тисяч заражень.
Нагадаємо, 19 серпня RKI оголосив про початок четвертої хвилі епідемії коронавірусу у Німеччині.
За даними Європейського агентства з попередження і контролю захворювань, загалом у ЄС повністю вакциновані 56% населення, а принаймні першою дозою - майже 64%.