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У Німеччині повністю щепили від коронавірусу 60% населення

Субота, 28 серпня 2021, 16:15

Німеччина перетнула позначку у 60% повністю щеплених від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це 28 серпня повідомило федеральне міністерство охорони здоров’я.

Принаймні однією дозою щеплені 65% дорослих (54 мільйони); повністю вакциновані - 60,1% населення, або понад 50 млн осіб.

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Найвищий показник вакцинації - у Бремені, де щеплення отримали 70,2%, а найнижчий - у Саксонії (51,4%).

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан знову закликав німців вакцинуватися, щоб полегшити епідемічну ситуацію восени та взимку.

Тижневий показник зараження у Німеччині знову зріс і на 28 серпня становив 72,1 випадка на 100 тисяч населення. Тиждень тому він становив 51,6 випадка.

За минулу добу виявили 10 303 нових хворих, 22 померли. У попередні дні показники вперше з травня перевищили 11-12 тисяч заражень.

Нагадаємо, 19 серпня RKI оголосив про початок четвертої хвилі епідемії коронавірусу у Німеччині.

За даними Європейського агентства з попередження і контролю захворювань, загалом у ЄС повністю вакциновані 56% населення, а принаймні першою дозою - майже 64%.

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Німеччина Коронавірус
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