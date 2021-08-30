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Укр / Рус

В Берлине тысячи людей протестовали против ограничений для невакцинированных

Понедельник, 30 августа 2021, 08:13

В Берлине в воскресенье несколько тысяч человек вышли на демонстрации против коронавирусных ограничений и ограничений для невакцинированных жителей Германии, несмотря на запрет властей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Участники акций выкрикивали "Уберите руки от наших детей" и высказывались против того, что они назвали "вакцинационным апартеидом".

В части Германии власть рассматривает возможности для внедрения более жестких ограничений для людей, которые не привиты против коронавируса. Безопасность во время акции обеспечивали 2200 правоохранителей.

Девять митингов, в том числе демонстрация участников движения коронаскептикив Querdenken, были запрещены. Это произошло потому, что на таких акциях участники обычно не соблюдают дистанцию ​​и не носят защитные маски. Однако полиция не разгоняла демонстрации.

Во время акций были задержаны около 80 человек, в том числе за сопротивление правоохранителям. Некоторые протестующие также пытались прорвать полицейские барьеры и совершали нападения на правоохранителей.

Во время аналогичной акции в Берлине в субботу полиция задержала более 100 человек.

Напомним, Германия пересекла отметку в 60% полностью привитых от коронавируса.

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Германия Вакцины
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