В Берлине тысячи людей протестовали против ограничений для невакцинированных

В Берлине в воскресенье несколько тысяч человек вышли на демонстрации против коронавирусных ограничений и ограничений для невакцинированных жителей Германии, несмотря на запрет властей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Участники акций выкрикивали "Уберите руки от наших детей" и высказывались против того, что они назвали "вакцинационным апартеидом".

NOW - Large protest against COVID restrictions in #Berlin.@disclosetv pic.twitter.com/wuXtXIVXq6