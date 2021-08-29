У Берліні тисячі людей протестували проти COVID-обмежень

Тисячі демонстрантів зібралися в Берліні в суботу, щоб висловити протест проти політики уряду Німеччини щодо коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Великі, але розрізнені натовпи протестуючих по всьому Берліну розмахували німецькими прапорами і гаслами проти карантину. Більшість учасників були без масок.

Влада Берліна заборонили дев'ять запланованих демонстрацій, в тому числі мітинг групи Querdenker - руху, до якого входять коронаскептики, крайні праві активісти і люди, які виступають проти вакцинації.

Однак одна з демонстрацій успішно оскаржила заборону поліції в суді і отримала дозвіл на збори понад 500 осіб в суботу та неділю.

На вулицях були присутні великі сили поліції. В цілому в резерві перебувало 4200 поліцейських, в тому числі офіцери з Баден-Вюртемберга, Нижньої Саксонії, Баварії і Саксонії, які були направлені в місто для підтримки берлінських колег.

Минулого року близько 10 000 учасників протесту проти обмежень вийшли на вулиці 29 серпня. У цьому році влада не ризикувала, утримуючи групу Querdenker подалі від урядового району Мітте.

Протестуючі розмахували німецькими національними прапорами і демонстрували гасла про свободу під час маршів.

Нагадаємо, Німеччина перетнула позначку у 60% повністю щеплених від коронавірусу.