Польська PGNiG купила компанію для видобутку газу в Україні

Польська компанія PGNiG підписала з ERU Management Services угоду, яка передбачає купівлю поляками контрольного пакета акцій українського "Карпатгазвидобування", котра є єдиним власником ліцензії на видобуток вуглеводнів на Библівській площі поблизу кордону з Польщею.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на офіційний пресреліз PGNiG.

"Карпатгазвидобування" має ліцензію на розвідку та видобуток вуглеводнів у західній частині Львівської області, що прилягає до польського кордону.

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З геологічної точки зору ця зона є аналогом Перемишля, найбільшого польського родовища природного газу, яке експлуатується PGNiG більше 60 років. Його привабливість та потенціал були підтверджені попереднім аналізом геологічних та геофізичних даних компанії PGNiG", - пояснили в PGNiG.

"Угода, підписана сьогодні, є кроком у стратегії PGNiG щодо розширення своєї діяльності на зовнішніх ринках, а також частина зусиль компанії з диверсифікації джерел та напрямків постачання природного газу.

Ми вважаємо, що всі ці зусилля допоможуть зміцнити енергетичну безпеку не тільки для Польщі та України, а й для всіх країн Ініціативи трьох морів", - сказав президент правління компанії Павло Маєвський.

"Останні п'ять років ми активно торгуємо природним газом в Україні. Ми не тільки розпочали продаж газу на український ринок, але й отримали доступ до української газотранспортної мережі та сховищ, тим самим збільшивши наші можливості оптимізувати торгівлю природним газом", - додав він.

У результаті угоди PGNiG має придбати 85% акцій "Карпатгазвидобування".

Підготовчі роботи до початку буріння геологорозвідувальної свердловини на родовищі повинні бути завершені до кінця 2021 року.

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Буріння свердловини заплановано на другу половину 2022 року з наступними випробуваннями пластів.

"Якщо будуть позитивні результати випробувань, свердловина буде приєднана до української газової мережі та введена в експлуатацію в 2023 році. Акціонери "Карпатгазвидобування" також планують провести додаткові геофізичні дослідження ліцензійної зони для проєктування подальших свердловин", - йдеться у повідомленні.

Укладенню угоди передувало отримання дозволів від польського органу з питань захисту конкуренції та прав споживачів і АМКУ.