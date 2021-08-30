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Польская PGNiG купила компанию для добычи газа в Украине

Понедельник, 30 августа 2021, 17:39

Польская компания PGNiG подписала с ERU Management Services соглашение, предусматривающее покупку поляками контрольного пакета акций украинского "Карпатгазвидобування", которая является единственным владельцем лицензии на добычу углеводородов на Библивской площади возле границы с Польшей.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на официальный пресс-релиз PGNiG.

"Карпатгазвидобування" имеет лицензию на разведку и добычу углеводородов в западной части Львовской области, прилегающей к польской границе.

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С геологической точки зрения эта зона является аналогом Перемышля, крупнейшего польского месторождения природного газа, которое эксплуатируется PGNiG более 60 лет. Его привлекательность и потенциал были подтверждены предыдущим анализом геологических и геофизических данных компании PGNiG", - пояснили в PGNiG.

"Соглашение, подписанное сегодня, является шагом в стратегии PGNiG по расширению своей деятельности на внешних рынках, а также частью усилий компании по диверсификации источников и направлений поставок природного газа.

Мы считаем, что все эти усилия помогут укрепить энергетическую безопасность не только для Польши и Украины, но и для всех стран Инициативы трех морей", - сказал президент правления компании Павел Маевский.

"Последние пять лет мы активно торгуем газом в Украине. Мы не только начали продажу газа на украинский рынок, но и получили доступ к украинской газотранспортной сети и хранилищ, тем самым увеличив наши возможности оптимизировать торговлю природным газом", - добавил он.

В результате сделки PGNiG должен приобрести 85% акций "Карпатгазвидобування".

Подготовительные работы к началу бурения геологоразведочной скважины на месторождении должны быть завершены до конца 2021 года.

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Бурение скважины запланировано на вторую половину 2022 года со следующими испытаниями пластов.

"Если будут положительные результаты испытаний, скважина будет присоединена к украинской газовой сети и введена в эксплуатацию в 2023 году. Акционеры "Карпатгазвидобування" также планируют провести дополнительные геофизические исследования лицензионной зоны для проектирования дальнейших скважин", - говорится в сообщении.

Заключению соглашения предшествовало получение разрешений от польского органа по вопросам защиты конкуренции и прав потребителей и АМКУ.

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