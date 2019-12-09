Україна і Польща уклали угоду про розвідку та видобуток газу на Львівщині

Польська компанія PGNiG SA й українська група компаній ERU уклали угоду про розвідку та видобуток природного газу у Львівській області.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства закордонних справ Польщі.

Угода передбачає буріння на початковому етапі розвідувальної свердловини глибиною до 2,5 тис. м, проведення заходів із проєктування розташування інших свердловин. Роботи планують розпочати, щойно з'являться всі необхідні дозволи.

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Заступник голови МЗС Польщі Марцін Пшидач, який взяв участь у підписанні угоди, "підкреслив важливість домовленостей для зміцнення польсько-українських відносин та безпеки в регіоні".

За словами польської сторони, видобувний потенціал на Львівщині є аналогічним найбільшому родовищу природного газу в Польщі.