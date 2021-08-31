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Конституційний суд Польщі відклав ухвалення важливого для відносин з ЄС рішення

Вівторок, 31 серпня 2021, 16:16

Конституційний суд Польщі у вівторок відклав рішення у важливій справі стосовно того, що має переважну силу в країні: Конституція Польщі чи право Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

У вівторок суд відновив свою роботу, але заявив, що знову розгляне це питання 22 вересня. Очікується, що кінцеве рішення визначить майбутні відносини країни-члена ЄС з рештою блоку.

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Суд, який в основному складається з лояльних до влади суддів, погодився розглянути справу на прохання прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Глава уряду попросив про розгляд в березні, після того, як Суд Європейського Союзу ухвалив, що право ЄС має пріоритет над Конституцією Польщі.

Це сталося на тлі ширшої суперечки між Брюсселем і Варшавою з приводу змін у судовій системі, ініційованих правлячою партією "Право і справедливість". ЄС вважає зміни шкідливими для демократичної системи стримувань і противаг.

Розгляд у Конституційному суді почався в липні, а потім неодноразово відкладався. Суд відновив слухання у вівторок, але польський омбудсмен вніс клопотання про відсторонення від посади судді, який є прихильником уряду.

Суд оголосив тритижневу перерву на розгляд клопотання.

Напередодні група активістів влаштувала протест перед будівлею Конституційного суду  Польщі у зв’язку з очікуваним рішенням.

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