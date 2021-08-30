У Польщі пікетували Конституційний суд напередодні важливого для відносин з ЄС рішення

Група активістів влаштувала протест перед будівлею Конституційного суду Польщі в понеділок, напередодні очікуваного рішення суду, яке має вирішальне значення для майбутніх відносин країни з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

15 людей пікетували в понеділок перед судом. Перед будівлею мітингувальники розгорнули довгий банер із написом "Громадянське закриття Конституційного екссуду".

П’ятьом особам вдалося увійти на територію суду, яка місяцями охороняється поліцією. Вони прибили маніфест на дверях і змінили герб та інформаційні таблички на паркані. Герб Польщі був заліплений гербом Російської імперії.

Червону табличку польською мовою змінили на чорну, з жовтими написами російською. На них Польща отримала назву Надвіслянського краю - назву, яку Російська імперія використовувала після скасування інституційної автономії Королівства Польського у 1867 році.

Також були вивішені будівельні знаки з написом "Роботи по знесенню".

Активісти також принесли дошки та цвяхи, сподіваючись забити ними двері, але не встигли цього зробити, бо поліція їх відтіснила.

Судді Конституційного суду мають зібратися у вівторок, щоб вирішити, що має першочергове значення - власна Конституція Польщі чи право Європейського союзу.

Прем'єр-міністр Польщі попросив суд, в якому переважають лояльні до правлячої партії члени, винести рішення на тлі більшого конфлікту через систематичні зміни в судовій системі в Польщі, які ЄС розцінює як порушення демократичних норм. Рішення Конституційного суду спочатку очікувалося у квітні, але його відклали.