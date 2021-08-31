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Конституционный суд Польши отложил принятие важного для отношений с ЕС решения

Вторник, 31 августа 2021, 16:16

Конституционный суд Польши во вторник отложил решение по важному делу о том, что имеет преимущественную силу в стране: Конституция Польши или право Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Во вторник суд возобновил свою работу, но заявил, что снова рассмотрит этот вопрос 22 сентября. Ожидается, что окончательное решение определит будущие отношения страны-члена ЕС с остальными странами блока.

Суд, в основном состоящий из лояльных к власти судей, согласился рассмотреть дело по просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Глава правительства попросил о рассмотрении в марте, после того как Суд Европейского Союза постановил, что право ЕС имеет приоритет над Конституцией Польши.

Это произошло на фоне широкого спора между Брюсселем и Варшавой по поводу изменений в судебной системе, инициированных правящей партией "Право и справедливость". ЕС считает изменения вредными для демократической системы сдержек и противовесов.

Рассмотрение в Конституционном суде начался в июле, а затем неоднократно откладывался. Суд возобновил слушания во вторник, но польский омбудсмен внес ходатайство об отстранении от должности судьи – сторонника правительства.

Суд объявил трехнедельный перерыв на рассмотрение ходатайства.

Накануне группа активистов устроила протест перед зданием Конституционного суда Польши в связи с ожидаемым решением.

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Польша
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