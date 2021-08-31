Новий президент Естонії: чому Кальюлайд програла

Найближчим часом в Естонії буде вже новий президент. Президентка Керсті Кальюлайд, попри популярність у країні, не мала шансів переобратися на другий термін.

Чому Кальюлайд, яка викликала шквал емоцій в Україні своїм нещодавнім інтерв’ю щодо України, не мала шансів переобратися? Спробував розібратися Алар Кілп, викладач порівняльної політології Університету Тарту (Естонія) в колонці Естонський казус: чому популярна президентка не мала шансів на переобрання.

Парадокс, але згідно з останніми соцопитуваннями Керсті Кальюлайд стала найпопулярнішим кандидатом у президенти Естонії, але так і не змогла взяти участь у нових виборах, бо не знайшла голосів на свою підтримку.

Естонське законодавство передбачає вибори президента у парламенті. При цьому кандидатом може бути тільки людина, яка згодна висуватися і має підтримку щонайменш 21 депутата з 101. Нібито зовсім небагато, але і цей показник виявився непосильним для чинної президентки.

Кілп зазначає, що президентство Кальюлайд (з жовтня 2016 року) оцінюють позитивно з точки зору її діяльності у міжнародних відносинах, проте в питаннях внутрішніх справ і політики більшість партій вважає, що її діяльність більше нагадувала діяльність активіста, або ж активного партійного політика, аніж президента.

Більш того, Кальюлайд була критичною до другого уряду Юрі Ратаса (що діяв у квітні 2019 – січні 2021 року), до якого входили консерватори Isamaa, ліберальна Центристська партія та популістська ультраправа Консервативна народна партія. А відповідно, вона не могла розраховувати на голоси депутатів з цих трьох партій.

Чи був у Кальюлайд шанс стати кандидаткою в президенти, хто став кандидатом і який фактор лишався ключовим при обранні на найвищу посаду, читайте в колонці викладача порівняльної політології Університету Тарту (Естонія) Алара Кілпа Естонський казус: чому популярна президентка не мала шансів на переобрання.