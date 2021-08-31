Новый президент Эстонии: почему Кальюлайд проиграла

В ближайшее время в Эстонии будет уже новый президент. Керсти Кальюлайд, несмотря на популярность в стране, не имела шансов переизбраться на второй срок.

Почему Кальюлайд, которая вызвала шквал эмоций в Украине своим недавним интервью, не имела шансов переизбраться? В этом попытался разобраться Алар Килп, преподаватель сравнительной политологии Университета Тарту (Эстония) в колонке Эстонский казус: почему у популярного президента не было шансов на переизбрание.

Парадокс, но согласно последним соцопросам Керсти Кальюлайд стала самым популярным кандидатом в президенты Эстонии, но так и не смогла принять участие в новых выборах, потому что не нашла голосов в свою поддержку.

Эстонское законодательство предусматривает выборы президента в парламенте. При этом кандидатом может быть только человек, который согласен выдвигаться и имеет поддержку как минимум 21 депутата из 101. Вроде бы совсем немного, но и этот показатель оказался непосильным для действующего президента.

Килп отмечает, что президентство Кальюлайд (с октября 2016 года) оценивают положительно с точки зрения ее деятельности в международных отношениях, однако в вопросах внутренних дел и политики большинство партий считает, что ее деятельность больше напоминала деятельность активиста, или активного партийного политика, чем президента.

Более того, Кальюлайд была критична ко второму правительству Юри Ратаса (действовало в апреле 2019 - январе 2021 года), куда входили консерваторы Isamaa, либеральная Центристская партия и популистская правая Консервативная народная партия. А соответственно, она не могла рассчитывать на голоса депутатов из этих трех партий.

Был ли у Кальюлайд шанс стать кандидатом в президенты, кто стал кандидатом и какой фактор оставался ключевым при избрании на высший пост, читайте в колонке преподавателя сравнительной политологии Университета Тарту (Эстония) Алара Килпа Эстонский казус: почему у популярного президента не было шансов на переизбрание.