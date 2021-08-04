Італія вимагає від інших країн ЄС відкрити порти для врятованих мігрантів

Італія посилила тиск на країни-члени ЄС, щоб вони відкрили свої порти для врятованих мігрантів, кількість яких цього літа зросла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

В офісі міністра внутрішніх справ Італії Лучіани Ламоргезе повідомили, що вона провела довгу телефонну розмову з уповноваженим з питань внутрішніх справ Євросоюзу Ілвою Йоханссон.

Політична та економічна криза в Тунісі постійно підживлює потоки мігрантів, які мають намір потрапити до Європи, багато з цих людей відправляються на човнах контрабандистів з лівійських берегів. У заяві Міністерства внутрішніх справ Італії йдеться про те, що ці фактори фігурують у проханні Ламоргезе про "термінову зміну напрямку міграційної політики ЄС".

За підрахунками МВС Італії, у травні та червні кількість мігрантів, які прибули до італійських берегів, збільшилася більш ніж утричі порівняно з показниками минулого року. У липні різниця між роками була менш помітною - 8600 у 2021 році проти 7000 у 2020-му. Але в серпні кількість прибулих мігрантів теж є високою.

Італія у середу попросила "негайно, навіть тимчасово, активізувати механізм, який передбачає включення держав-членів у можливість стикування, безпечного та сумісного із заходами проти COVID-19, до кораблів неурядових організацій, що ходять під європейськими прапорами", і які проводять пошукові та рятувальні операції у міжнародних водах.

Серед благодійних кораблів, які зараз курсують у центральному Середземномор’ї, - Ocean Viking, яким керує французька гуманітарна організація SOS Mediterranee. Громадська організація написала у Twitter, що італійська берегова охорона евакуювала з судна вагітну жінку та її супутника, але на борту все ще перебуває понад 550 врятованих мігрантів.

Під час пандемії Італія переводила багатьох врятованих мігрантів на незайняті пасажирські пороми, щоб мігранти могли пройти запобіжний карантин проти COVID-19, перш ніж врешті-решт перевести їх у житлові приміщення на суші.

Минулі роки прохання Італії до інших країн ЄС прийняти частину мігрантів, багато з яких хочуть дістатися до сімей у Північній Європі, залишалися поза увагою.

У своєму зверненні до Йоханссон італійський міністр запропонувала почати переговори щодо нового пакту про імміграцію та притулок, закликаючи до "обов’язкового перерозподілу мігрантів, врятованих у морі".