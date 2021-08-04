Италия требует от других стран ЕС открыть порты для спасенных мигрантов

Италия усилила давление на страны-члены ЕС, чтобы они открыли свои порты для спасенных мигрантов, количество которых этим летом возросло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В офисе министра внутренних дел Италии Лучианы Ламоргезе сообщили, что она провела долгую телефонный разговор с уполномоченным по внутренним делам Европейского Союза Илвой Йоханссон.

Политический и экономический кризис в Тунисе постоянно подпитывает потоки мигрантов, которые намерены попасть в Европу, многие из этих людей отправляются на лодках контрабандистов. В заявлении Министерства внутренних дел Италии говорится, что эти факторы фигурируют в просьбе Ламоргезе о "срочном изменении направления миграционной политики ЕС".

По подсчетам МВД Италии, в мае и июне количество мигрантов, прибывших к итальянским берегам, увеличилось более чем в три раза по сравнению с показателями прошлого года. В июле разница между годами была менее заметной - 8600 в 2021 году против 7000 в 2020-м. Но в августе количество прибывших мигрантов тоже высоко.

Италия в среду попросила "немедленно, даже временно, активизировать механизм, который предусматривает включение государств-членов в возможность стыковки, безопасной и совместимой с мерами против COVID-19, с кораблями неправительственных организаций, которые ходят под европейскими флагами", и которые проводят поисковые и спасательные операции в международных водах.

Среди благотворительных кораблей, которые сейчас курсируют в центральном Средиземноморье, - Ocean Viking, которым руководит французская гуманитарная организация SOS Mediterranee. Общественная организация написала в Twitter, что итальянская береговая охрана эвакуировала с судна беременную женщину и ее спутника, но на борту все еще находится более 550 спасенных мигрантов.

Во время пандемии Италия переводила многих спасенных мигрантов на незанятые пассажирские паромы, чтобы мигранты могли пройти карантин против COVID-19, прежде чем наконец перевести их в жилые помещения на суше.

В прошлые годы просьбы Италии к другим странам ЕС принять часть мигрантов, многие из которых хотят добраться до своих семей в Северной Европе, оставались без внимания.

В своем обращении к Йоханссон итальянский министр предложила начать переговоры по новому пакту об иммиграции и убежище, призывая к "обязательному перераспределению мигрантов, оставшихся в море".