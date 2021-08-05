У Каталонії повідомили результати фестивальних ковід-експериментів 

В іспанській Каталонії після трьох концертів, організованих для дослідження ризиків поширення коронавірусу, з близько 50 тисяч учасників зараження виявили майже у 2300.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Водночас немає однозначної впевненості в тому, що люди заразилися саме на фестивалях - саме в той період у Каталонії та загалом Іспанії набирала розмаху нова хвиля епідемії.

Усі концерти провели на початку липня у співпраці з органами охорони здоров’я. Фестиваль Vida проводився 1-3 липня, Canet Rock - 2 липня, Cruïlla - 8-10 липня.

З 49 570 їхніх учасників позитивний тест на коронавірус протягом наступних двох тижнів виявили у 2279 осіб - помітно більше, ніж у контрольної групи - 1292, які не були на масових заходах.

В органах охорони здоров’я очікували, що серед гостей фестивалів захворіє більше, ніж у контрольній групі, але заражень все одно виявилось на понад 800 більше, ніж прогнозували.

Серед факторів, які могли виявитись "слабким місцем" у заходах безпеки, вважають недостатню достовірність негативних тестів, а також - дотримання дистанції, що неможливо було проконтролювати. Крім того, з’ясувалося, що на фестивалі змогли потрапити 271 людина, які в попередні 10 днів отримали позитивний тест - але не пояснюють, як у такому разі їх пропустили туди.

У Франції після подібного тестового концерту в Парижі у кінці травня за участі 5000 глядачів результати виявилися більш оптимістичними - в органах охорони здоров’я заявили, що подія не створила підвищеного ризику зараження.