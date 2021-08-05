В Каталонии сообщили результаты фестивальных ковид-экспериментов

В испанской Каталонии после трех концертов, организованных для исследования рисков распространения коронавируса, из 50 тысяч участников заражение выявили почти у 2300.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Вместе с тем нет однозначной уверенности в том, что люди заразились именно на фестивалях - именно в тот период в Каталонии и в целом Испании набирала размах новая волна эпидемии.

Все концерты провели в начале июля в сотрудничестве с органами здравоохранения. Фестиваль Vida проводился 1-3 июля, Canet Rock - 2 июля, Cruïlla - 8-10 июля.

Из 49 570 участников положительный результат теста на коронавирус в течение следующих двух недель оказался у 2279 человек - заметно больше, чем у контрольной группы - 1292, которые не были на массовых мероприятиях.

В органах здравоохранения ожидали, что среди гостей фестивалей заболеет больше, чем в контрольной группе, но заражений все равно оказалось более чем 800 больше, чем прогнозировали.

Среди факторов, которые могли оказаться "слабым местом" в мерах безопасности, считают недостаточную достоверность отрицательных тестов, а также - соблюдение дистанции, что невозможно было проконтролировать. Кроме того, выяснилось, что на фестивали смогли попасть 271 человек, которые в предыдущие 10 дней получили положительный тест - но не объясняют, как в таком случае их туда пропустили.

Во Франции после подобного тестового концерта в Париже в конце мая при участии 5000 зрителей результаты оказались более оптимистичными - в органах здравоохранения заявили, что произошедшее не создало повышенного риска заражения.