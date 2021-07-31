48 годин танців: Берлін вперше проведе ковід-експеримент у нічних клубах

У Берліні вперше проведуть експеримент щодо того, наскільки безпечно дозволяти роботу нічних клубів, якщо всі гості перед тим отримають негативний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Проєкт організовує департамент культури Сенату Берліну у співпраці з клінікою "Шаріте".

Танцювальна вечірка відбуватиметься 6-8 серпня протягом 48 годин. До неї залучені клуби Crack Bellmer, Festsaal Kreuzberg, Kitkat, Metropol, Salon zur Wilden Renate та SO36.

Загалом 2000 людей-учасників експерименту зможуть вільно пересуватися між цими локаціями, без вимоги носити маски і дотримуватись дистанції. Перепусткою на вхід буде квиток та свіжий негативний ПЛР-тест у лабораторії-партнері проєкту - незалежно від того, чи людина вже хворіла або завершила курс щеплення. Організовувати тестування будуть безпосерденьо перед входом на захід, результату доведеться чекати на місці.

Таке рішення ухвалили через наявність перших доказів того, що вакциновані люди теж можуть бути носіями вірусу, навіть не маючи симптомів. Показовим ввавжають приклад музичного фестивалю в Утрехті в Нідерландах: попри вимогу негативного тесту, щеплення або довідки про перенесену хворобу, там заразилися близько 1000 осіб. Відтак у рамках німецького експерименту такого ризику хочуть уникнути.

Недоліком експерименту вважають те, що учасники вечірки можуть пересуватися між клубами. Вони розташовані не зовсім поруч, тож очікувано люди можуть скористатись транспортом або зайти у бар, відтак згодом не буде зрозуміло, чи сама подія була джерелом зараження.

Раніше такі заходи організовували в низці інших країн, зокрема Британії, Нідерландах, Франції та Іспанії.