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У Білорусі зі щитами блокують повернення мігрантів на кордоні з Литвою

П'ятниця, 6 серпня 2021, 10:09

Литовське видання 15min.lt опублікувало відео, на якому група мігрантів застрягла на нейтральній смузі на кордоні Білорусі та Литви.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На кадрах видно, що в Литву мігрантів не пускали, а з боку Білорусі їх відганяли якісь люди зі щитами.

Зйомка велася від литовського прикордонного стовпа, де помітно як мінімум одну людину, а також скиглить собака. Видно, як один з мігрантів звертається в сторону литовської сторони: "Please", - каже він. "Go back" - звучить у відповідь.

Тоді чоловік знову повертається до людей зі щитами і, ймовірно, починає розмову з одним з них. Але той вказує рукою у зворотному напрямку.

Офіційно про такі випадки раніше не повідомлялося, але видання стверджує, що вони відбувалися і це підтвердили кілька джерел.

Нагадаємо, литовські прикордонники за попередню добу завернули на білоруському кордоні 321 мігранта, які намагалися потрапити на територію Литви поза пунктами пропуску.

Нагадаємо, з понеділка МВС видало наказ, який дозволяє прикордонникам завертати нелегальних мігрантів і спрямовувати до офіційних пунктів пропуску або дипломатичних місій. 

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