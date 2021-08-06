Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Молдові затвердили склад нового уряду Гаврилиці

Велика Британія передасть Україні два мінні тральщики

Пожежа на північ від Афін вийшла з-під контролю, людей евакуюють на узбережжя

Італія посилила вимоги щодо COVID-паспортів: необхідні для навчання і в транспорті






У Бельгії група студентів постала перед судом через смерть під час обряду посвячення

П'ятниця, 6 серпня 2021, 10:32

У Бельгії 18 членів університетського братства звинуватили у вбивстві чорношкірого студента в ході обряду посвячення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Інцидент, який завершився смертю 20-річного Санда Діа, стався в університеті Левена.

Читайте також
У Греції іспанська студентка отримала умовний строк за вечірку під час локдауну

Групі пред'явлено кілька звинувачень, які включають неумисне вбивство, умисне застосування шкідливих речовин, принизливе поводження і злочинну недбалість.

Слідство стверджує, що хлопця піддали жорстоким випробуванням в рамках дводенного обряду ініціації в студентське братство на початку грудня 2018 року.

Студента інженерного факультету, який має західноафриканське походження, як стверджується, змусили випити літр джину і риб'ячий жир, а також годинами стояти у холодній воді у вбиральні.

Коли студенту стало погано, члени братства відвезли його в лікарню, де він помер від переохолодження та відмови роботи деяких органів.

Підозрювані, яким загрожує кілька років тюремного ув'язнення в разі визнання їх провини,  мають 15 днів на оскарження рішення.

Якщо вони подадуть апеляцію, справа буде передана до Апеляційного суду Бельгії, де судді визначать, чи є достатні докази для пред'явлення кримінальних звинувачень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Бельгія ЄвроЖиття
powered by lun.ua