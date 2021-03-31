У Греції іспанська студентка отримала умовний строк за вечірку під час локдауну

У Греції іспанській студентці за обміном призначили умовне покарання та штраф за порушення заходів локдауну та організацію вечірки з десятками гостей у місті Салоніки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

21-річну дівчину заарештували вранці в середу після того як правоохоронців про вечірку повідомили сусіди. Всіх 52 гостей на вечірці оштрафували на 300 євро за порушення обмежень щодо коронавірусу, тоді як господиня отримала штраф у розмірі 3000 євро.

Суд у середу визнав її винною у порушенні норм щодо запобігання передачі хвороб та у порушенні громадського порядку та засудив до 6 місяців та 10 днів ув'язнення, з відстрочкою на три роки.

Дівчина, яка заявила, що перебувала у Греції лише місяць і не усвідомлювала, що діють обмежувальні заходи, була звільнена після суду.

З початку листопада в Греції застосовуються суворіобмеження, оскільки влада намагається зупинити новий сплеск коронавірусних інфекцій та смертності. Обмеження зачепили сферу роздрібної торгівлі, заборонили збори і дозволяли людям виходити з дому лише з поважних причин. Носіння масок є обов’язковим у всіх приміщеннях загального користування в приміщенні та на відкритому повітрі.