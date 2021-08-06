В Бельгии группа студентов предстала перед судом за смерть во время обряда посвящения

В Бельгии 18 членов университетского братства обвинили в убийстве чернокожего студента в ходе обряда посвящения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Инцидент, который завершился смертью 20-летнего Санда Диа, произошел в университете Левена.

Группе предъявлено несколько обвинений, которые включают непредумышленное убийство, умышленное применение вредных веществ, унизительное обращение и преступную небрежность.

Следствие утверждает, что парня подвергли жестоким испытаниям в рамках двухдневного обряда инициации в студенческое братство в начале декабря 2018 года.

Студента инженерного факультета, имеющего западноафриканское происхождения, как утверждается, заставили выпить литр джина и рыбий жир, а также часами стоять в холодной воде в туалете.

Когда студенту стало плохо, члены братства отвезли его в больницу, где он умер от переохлаждения и отказа работы некоторых органов.

У подозреваемых, которым грозит несколько лет тюремного заключения в случае признания их вины, есть 15 дней на обжалование решения.

Если они подадут апелляцию, дело будет передано в Апелляционный суд Бельгии, где судьи определят, есть ли достаточные доказательства для предъявления уголовных обвинений.