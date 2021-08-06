Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Молдові затвердили склад нового уряду Гаврилиці

Велика Британія передасть Україні два мінні тральщики

Пожежа на північ від Афін вийшла з-під контролю, людей евакуюють на узбережжя

Італія посилила вимоги щодо COVID-паспортів: необхідні для навчання і в транспорті






У парламенті Молдови під час затвердження нового уряду відключили світло

П'ятниця, 6 серпня 2021, 12:58

Під час позачергового засідання парламенту Молдови, який 6 серпня зібрався для затвердження нового уряду, в залі засідань несподівано згасло світло, після чого увімкнулася сигналізація.

Про це повідомляє видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

Депутати намагалися продовжити роботу, але їм заважав звук сигналізації.

Журналістів вивели з будівлі парламенту. Через проблеми з електрикою в парламенті оголосили перерву на 10 хвилин.

Згодом світло в парламенті знову з'явилося, журналістам дозволили зайти в зал для преси. У будівлі пахло горілим. Поки офіційної інформації про те, що сталося, немає.

Як повідомлялось, у Молдові визначили склад нового уряду: Носатий стане міністром оборони, Попеску очолить МЗС.

Нагадаємо, 30 липня президентка Молдови Мая Санду після консультацій з парламентськими фракціями підписала указ про висунення заступника голови партії "Дія і солідарність" (PAS) Наталії Гаврилиці на посаду прем'єр-міністра. 

За підсумком нещодавніх виборів у партії PAS в парламенті 63 мандати, що дозволяє їм самостійно затвердити уряд. 

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові". 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua