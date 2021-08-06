У парламенті Молдови під час затвердження нового уряду відключили світло

Під час позачергового засідання парламенту Молдови, який 6 серпня зібрався для затвердження нового уряду, в залі засідань несподівано згасло світло, після чого увімкнулася сигналізація.

Про це повідомляє видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

Депутати намагалися продовжити роботу, але їм заважав звук сигналізації.

Журналістів вивели з будівлі парламенту. Через проблеми з електрикою в парламенті оголосили перерву на 10 хвилин.

Згодом світло в парламенті знову з'явилося, журналістам дозволили зайти в зал для преси. У будівлі пахло горілим. Поки офіційної інформації про те, що сталося, немає.

Як повідомлялось, у Молдові визначили склад нового уряду: Носатий стане міністром оборони, Попеску очолить МЗС.

Нагадаємо, 30 липня президентка Молдови Мая Санду після консультацій з парламентськими фракціями підписала указ про висунення заступника голови партії "Дія і солідарність" (PAS) Наталії Гаврилиці на посаду прем'єр-міністра.

За підсумком нещодавніх виборів у партії PAS в парламенті 63 мандати, що дозволяє їм самостійно затвердити уряд.

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".