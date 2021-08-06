В парламенте Молдовы при утверждении нового правительства отключили свет

Во время внеочередного заседания парламента Молдовы, который 6 августа собрался для утверждения нового правительства, в зале заседаний неожиданно погас свет, после чего включилась сигнализация.

Об этом сообщает издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Депутаты пытались продолжить работу, но им мешал звук сигнализации.

Журналистов вывели из здания парламента. Из-за проблем с электричеством в парламенте объявили перерыв на 10 минут.

Впоследствии свет в парламенте снова появилось, журналистам разрешили зайти в зал для прессы. В здании пахло горелым. Пока официальной информации о том, что произошло, нет.

Как сообщалось, в Молдове определили состав нового правительства: Носатый станет министром обороны, Попеску возглавит МИД.

Напомним, 30 июля президент Молдовы Майя Санду после консультаций с парламентскими фракциями подписала указ о выдвижении заместителя председателя партии "Действие и солидарность" (PAS) Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра.

По итогам недавних выборов в партии PAS в парламенте 63 мандата, что позволяет им самостоятельно утвердить правительство.

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