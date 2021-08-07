Вакцинація в Німеччині запобігла 38 тисячам смертей - оцінка 

Кампанія вакцинації проти коронавірусу запобігла тисячам смертей від COVID-19 в Німеччині в період з січня по липень 2021 року.

Такими є результати математичного моделювання, опублікованого Інститутом імені Роберта Коха (RKI) в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Для аналізу експерти змоделювали різні сценарії розвитку епідеміологічної ситуації: з кампанією вакцинації і без неї.

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За даними RKI, застосування немедикаментозних профілактичних заходів та вакцинації допомогло запобігти 706 000 випадків зараження, знизити на 76 600 число пацієнтів в медустановах (в тому числі близько 19 600 хворих, які потребують інтенсивної терапії). Попереджено понад 38 300 випадків смерті від COVID-19.

"Представлені дані доводять видатну користь вакцинації проти COVID-19 вже в перші 6,5 місяця кампанії в Німеччині в 2021 році", - пишуть автори аналізу.

Тим часом показник інфікованості населення в Німеччині продовжує зростати. Згідно з інформацією RKI на ранок суботи, 7 серпня, він склав 21,2 людини на 100 тисяч населення протягом семи днів. Напередодні цей індикатор дорівнював 20,4.

У Німеччині з 1 серпня набули чинності більш жорсткі умови в'їзду до країни, за якими усі мандрівники від 12 років повинні мати при в'їзді до Німеччини негативний результат тесту на коронавірус або ж свідоцтво про повну вакцинацію чи підтвердження нещодавнього одужання від COVID-19.