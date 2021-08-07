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За минулу добу в Литву не потрапив жоден нелегальний мігрант - їх повертають в Білорусь

Субота, 7 серпня 2021, 14:22

За минулу добу литовські прикордонники повернули до Білорусі майже 250 нелегальних мігрантів. 

Про це повідомили Департамент статистики та прикордонна служба Литви в суботу, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Таким чином за минулу добу в Литву не потрапив жоден нелегальний мігрант.

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У п'ятницю прикордонники активно повертали мігрантів в першій половині дня - вночі і вранці. До полудня повернули понад 160 осіб. 

На білоруській стороні спостерігається збільшення числа прикордонників.

У одному з районів прикордонники з гуманітарних причин дозволили прийти до Литви жінці і неповнолітній дитині, обоє громадяни Іраку. Лікарі доставили мігрантів в лікарню. З'ясувалося, що неповнолітній замерз, у нього діагностовано гіпотермія.

Цього року через Білорусь до Литви прийшло понад 4100 нелегальних мігрантів, більшість - з Іраку.

Міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на позачерговому засіданні 18 серпня обговорюватимуть зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі до Литви.

Польща і Литва закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка.

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