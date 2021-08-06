Рада ЄС на кризовій зустрічі обговорить ситуацію з мігрантами на кордоні Литви і Білорусі

Міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на позачерговому засіданні 18 серпня обговорюватимуть зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі до Литви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Представники прикордонного агентства ЄС Frontex та Європолу також візьмуть участь у відео конференції міністрів.

"З огляду на ситуацію на литовсько-білоруському кордоні ЄС опинився під серйозною загрозою безпеці і є свідком спонсорованої державою незаконної міграції з Білорусі", - йдеться у тексті листа словенського головування.

Словенія наполягає на діях, стверджуючи, що однією з цілей зустрічі є узгодження заходів щодо охорони цієї частини зовнішнього кордону ЄС та продовження підтримки Литви.

Європейський союз викликав у середу білоруського посла в Брюсселі та провів переговори з урядом Іраку після звинувачення Білорусі у використанні нелегальних мігрантів, переважно іракців, як політичної зброї.