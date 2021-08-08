Німецькі землі через брак попиту хочуть повернути уряду понад 2 млн доз вакцин

Через відсутність попиту німецькі землі хочуть повернути федеральному уряду щонайменше 2,3 млн доз вакцин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

14 федеральних земель планують повернути вакцину і хочуть повідомити про конкретні цифри до міністерства охорони здоров'я в понеділок.

Серед іншого, вакцини планують передати іншим країнам. До кінця року щонайменше 30 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Johnson & Johnson будуть безкоштовно надіслані третім країнам, особливо країнам, що розвиваються.

Тому уряд землі Баварія все ще перебуває у процесі визначення кількості доз вакцин, які необхідно повернути. Шлезвіг-Гольштейн не надав жодної інформації. Лише Саарланд не бачить необхідності повертати вакцини федеральному уряду.

Бажання вакцинуватись останнім часом значно впало серед населення, особливо впав попит на препарат AstraZeneca. Тому федеральні землі насамперед хочуть повернути вакцину від британо-шведського виробника.

Одна з найбільш густонаселених федеральних земель Північний Рейн-Вестфалія більше не бачить потреби в 1,05 млн доз вакцини, з яких близько 922 400 від виробника AstraZeneca і 125 200 від Johnson & Johnson. Баден-Вюртемберг хоче повернути 450 000 доз вакцин, Гессен - 185 200 доз і Саксонія - 150 000 доз.