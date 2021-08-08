Немецкие земли за отсутствия спроса хотят вернуть правительству более 2 млн доз вакцин

Из-за отсутствия спроса немецкие земли хотят вернуть федеральному правительству по меньшей мере 2300000 доз вакцин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

14 федеральных земель планируют вернуть вакцину и хотят сообщить о конкретных цифрах в министерство здравоохранения в понедельник.

Среди прочего, вакцины планируют передать другим странам. К концу года по меньшей мере 30000000 доз вакцин от AstraZeneca и Johnson & Johnson будут бесплатно отправлены третьим странам, особенно развивающимся странам.

Поэтому правительство земли Бавария все еще находится в процессе определения количества доз вакцин, которые необходимо вернуть. Шлезвиг-Гольштейн не предоставил никакой информации. Только Саар не видит необходимости возвращать вакцины федеральному правительству.

Желание прививаться в последнее время значительно упало среди населения, особенно упал спрос на препарат AstraZeneca. Поэтому федеральные земли прежде всего хотят вернуть вакцину от британо-шведского производителя.

Одна из самых густонаселенных федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия больше не видит необходимости в 1050000 доз вакцины, из которых около 922 400 от производителя AstraZeneca и 125200 от Johnson & Johnson. Баден-Вюртемберг хочет вернуть 450 000 доз вакцин, Гессен - 185200 доз и Саксония - 150000 доз.