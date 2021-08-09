У норвезькому порту загорівся російський траулер, на борту чути вибухи

У норвезькому порту Кіркенес загорівся російський траулер, гасіння пожежі припинили через вибухи на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Минулої ночі рибальське судно відбуксирували з порту, а мешканцям Кіркенеса наказали залишатися вдома і закрити вікна через хмари їдкого диму з судна.

"Щойно ми відбуксирували рибальське судно до пляжу, як на борту пролунав вибух" - розповів капітан буксирного судна Пер Бергманн.

Рибальський траулер "Таманго" довжиною 54 метри був побудований у Владивостоці в 1967 році. Він займався виловом сніжного краба.

Поліція відмовилася від гасіння пожежі на російському судні.

"Стався значний вибух, уламки розкидало на значній відстані навколо траулера. Через це норвезькі служби відійшли від нього на відстань від 300 до 400 метрів", - сказав керівник операції поліції Лео Йохансен.

Наразі судно через зміну напрямку вітру віднесло далі від берега.

"Бажано, щоб човен лишався якомога ближче до суші, бо якщо він вийде у більш глибокі води, збір дизельного палива стане великим викликом", - зазначив Йохансен.

На борту знаходиться 47 тонн дизельного палива.