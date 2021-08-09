В норвежском порту загорелся российский траулер, на борту слышны взрывы

В норвежском порту Киркенес загорелся российский траулер, тушение пожара прекратили из-за взрывов на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Прошлой ночью рыболовецкое судно отбуксировали из порта, а жителям Киркенеса приказали оставаться дома и закрыть окна из-за облака едкого дыма от судна.

"Как только мы отбуксировали рыболовецкое судно к пляжу, как на борту раздался взрыв", - рассказал капитан буксирного судна Пер Бергманн.

Рыболовный траулер "Таманго" длиной 54 метра был построен во Владивостоке в 1967 году. Он занимался выловом снежного краба.

Полиция отказалась от тушения пожара на российском судне.

"Произошел большой взрыв, обломки разбросало на значительном расстоянии вокруг судна. Поэтому норвежские службы отошли от него на расстояние от 300 до 400 метров", - сказал руководитель операции полиции Лео Йохансен.

Сейчас судно из-за изменения направления ветра отнесло дальше от берега.

"Желательно, чтобы судно находилось как можно ближе к суше, потому что, если оно выйдет в более глубокие воды, сбор дизельного топлива станет большим вызовом", - отметил Йохансен.

На борту находится 47 тонн дизельного топлива.