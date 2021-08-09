У Нідерландах до слухань у справі MH17 залучили нового прокурора

У Нідерландах до слухань у справі про збитий літак рейсу MH17 залучили нового прокурора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Біргіт ван Россел уже у вересні братиме участь у засіданнях суду в цій справі.

"Прокурор Біргіт ван Россел долучилася до команди прокурорів. Ван Россел давно працює у прокуратурі, а зараз працює з командою, що залучена до процесу у справі MH17. Вона також періодично з'являтиметься на слуханнях у судовому комплексі "Схіпхол", - зазначають у прокуратурі.

Повідомляється, що ван Россел часом замінятиме прокурора, який буде залучений до інших процесів.

Прокурор Варда Фердінандус буде прикріплений до прокуратури Спеціального суду по Косову, де очолить департамент розслідувань, проте й надалі буде залучений до процесу в справі MH17.

Як повідомлялося, у Нідерландах наступне судове засідання у справі про збитий літак рейсу MH17 відбудеться 6 вересня.