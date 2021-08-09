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В Нидерландах к слушаниям по делу MH17 привлекли нового прокурора

Понедельник, 9 августа 2021, 20:54

В Нидерландах к слушаниям по делу о сбитом самолете рейса MH17 привлекли нового прокурора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Биргит ван Россель уже в сентябре будет участвовать в заседаниях суда по этому делу.

"Прокурор Биргит ван Россель присоединилась к команде прокуроров. Ван Россель давно работает в прокуратуре, а сейчас работает с командой, которая привлечена к процессу по делу MH17. Она также периодически будет появляться на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол", - отмечают в прокуратуре.

Сообщается, что ван Россель на время будет заменять прокурора, который будет привлечен к другим процессам.

Прокурор Варда Фердинандус будет прикреплен в прокуратуру Специального суда по Косово, где возглавит департамент расследований, но и в дальнейшем будет вовлечен в процесс по делу MH17.

Как сообщалось, в Нидерландах следующее судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17 состоится 6 сентября.

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Нидерланды Суд по MH17
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