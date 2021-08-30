Міноборони Польщі чекає провокацій від військових маневрів РФ і Білорусі

Польське міністерство оборони обіцяє пильно стежити за російсько-білоруськими військовими маневрами "Запад-21", які відбудуться між 10 і 16 вересня на полігонах у Білорусі та Росії, і попереджає про провокації.

Про це "Польському радіо" сказав заступник міністра національної оборони Польщі Марцин Оцепа, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що навчання, у яких мають взяти участь близько 200 тисяч солдатів, пройдуть у безпосередній близькості від країн Балтії, тому польська держава має бути готова до всього.

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"Насправді ми повинні бути готовими до всіх сценаріїв. Але сьогодні найбільш ймовірними є сценарії провокацій на кордоні. Російські війська будуть дуже близько до кордонів Польщі, вони розміщуватимуться на білоруських полігонах та летовищах у безпосередній близькості до подій на кордоні, пов’язаних із міграційною активністю", - сказав Оцепа.

Заступник голови оборонного відомства нагадав, що агресія Росії проти України також почалася з військових маневрів на кордоні. "Навчання іноді ставали джерелом військової агресії", - додав він.

Як повідомлялося, через збільшення військової активності Росії у південно-східній частині Балтійського моря Швеція розмістила додаткових військових на острові Готланд і посилила морську розвідку.