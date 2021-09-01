"Не надо верить, что мир вечен": Дуда в годовщину начала Второй мировой напомнил о новых угрозах

Президент Польши в своей речи к 82-й годовщине начала Второй мировой войны - нападения нацистской Германии на Польшу - отметил, что в современном мире также есть угрозы, и не стоит считать, что мир будет длиться вечно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Дуда отметил, что опасно было бы верить, что Польше больше никогда не придется защищаться, особенно учитывая ее геополитическое положение.

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"Наивно верить, что ничего подобного больше не случится снова. Не случится, если мы будем сильными. Не случится, если мы будем решительными, если будет понятно, что этого не стоит делать... потому что будет жесткий отпор", - сказал президент.

Он отметил, что в последние годы ситуация во всем мире становится все более нестабильной, а характер конфликтов меняется - с войны в прямом смысле слова на гибридные атаки, дестабилизирующие страны.

"Мы должны решительно реагировать на них - и будем реагировать. Мы не позволим нарушать нашу границу", - заявил Дуда, вероятно, намекая на "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко.

Он добавил, что Польша будет стойко придерживаться своих обязательств как члена НАТО в отношении союзников и партнеров, нуждающихся в помощи.

Дуда заявил также, что не потерпит "безответственных слов и действий" и попыток дестабилизировать ситуацию в Польше.