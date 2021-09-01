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Прем'єр Чехії закликав розширити Шенген на Болгарію, Румунію, Хорватію і Сербію

Середа, 1 вересня 2021, 13:59

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав Європейський Союз визначити чітку стратегію щодо розширення Шенгенської зони.

Про це він заявив перед від'їздом до Словенії на Стратегічний форум у місті Блед, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Ми повинні сказати, чому Болгарії, Румунії, Хорватії та Сербії досі немає в Шенгені", - сказав Бабіш, додавши, що його уряд неодноразово пропонував розширити Шенгенську зону на ці країни.

Бабіш також сказав, що Європу потрібно захистити від нелегальної міграції, і повторив, що Шенген у 2015 році не діяв у цьому питанні.

"Єдиною країною, яка діяла, була Угорщина", - сказав прем'єр, маючи на увазі жорстку міграційну політику Будапешта під час міграційної кризи.

Темою форуму у Бледі буде майбутнє Європи. За словами Бабіша, у питанні мігрантів ЄС доведеться мати справу переважно з Туреччиною у зв'язку з розвитком ситуації в Афганістані, де відтепер керує радикальний ісламістський рух "Талібан".

Брюссель уже уклав угоду з Туреччиною під час попередньої великої хвилі міграції до Європи, що значно зменшило приплив біженців до ЄС.

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Чехія
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