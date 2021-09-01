Премьер Чехии призвал расширить Шенген на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Европейский Союз определить четкую стратегию расширения Шенгенской зоны.

Об этом он заявил перед отъездом в Словению на Стратегический форум в городе Блед, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Мы должны сказать, почему Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии до сих пор нет в Шенгене", - сказал Бабиш, добавив, что его правительство неоднократно предлагало расширить Шенгенскую зону на эти страны.

Бабиш также сказал, что Европу нужно защитить от нелегальной миграции, и повторил, что Шенген в 2015 году бездействовал в этом вопросе.

"Единственной страной, которая действовала, была Венгрия", - сказал премьер, имея в виду жесткую миграционную политику Будапешта во время миграционного кризиса.

Темой форума в Бледе будет будущее Европы. По словам Бабиша, в вопросе мигрантов ЕС придется иметь дело преимущественно с Турцией в связи с развитием ситуации в Афганистане, где отныне руководит радикальный исламистский движение "Талибан".

Брюссель уже заключил соглашение с Турцией во время предыдущей большой волны миграции в Европу, значительно уменьшило приток беженцев в ЕС.