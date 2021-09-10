Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Брюссель з жовтня вимагатиме COVID-паспорти в барах

П'ятниця, 10 вересня 2021, 11:03

Брюссель почне вимагати паспорти імунітету проти коронавірусу в барах і ресторанах з наступного місяця.

Про це оголосив уряд бельгійської столиці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Регіон планує розширити вимоги до так званого "безпечного COVID-квитка" на сектор гостинності з 1 жовтня.

Квиток - це QR-код, який доводить, що людина або повністю вакцинована, або пройшла тест на COVID-19, який виявився негативним. Зараз він переважно використовується для великих заходів.

Оголошення є результатом угоди між урядами регіонів Бельгії, які погодилися, що вони можуть розширити використання такого документа у ситуаціях, коли вони вважають це необхідним.

У Брюсселі рівень вакцинації значно нижчий, ніж у решті країни. Якщо 83% дорослих бельгійців зараз повністю вакциновані, то в Брюсселі цей показник становить лише 62,5%.

Читайте також: Нові умови в'їзду до Європи: що змінила осінь-2021

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Бельгія Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Нові умови в’їзду до Європи: що змінила осінь-2021

В Європі майже не залишилося країн, що не приймають туристів з України чи тих, хто їде до друзів. Але є нюанси...
10 вересня 2021 — Юрій Онищенко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Мігранти, російська загроза та шлях до ЄС без "морквинок": що об'єднує Україну та Латвію

Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс: На сьогодні Україна не дуже відрізняється від країн, які є офіційними кандидатами на членство у ЄС.
9 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Баланс між бізнесом та державою: як працює митниця у ЄС і що має впровадити Україна

Митниця повинна не заважати міжнародній торгівлі, кажуть у ЄС. Це правда, проте вона також мусить захищати інтереси держави. Як це поєднати?
9 вересня 2021 — Вітяніс Алішаускас, EU4PFM