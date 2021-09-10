Брюссель з жовтня вимагатиме COVID-паспорти в барах

Брюссель почне вимагати паспорти імунітету проти коронавірусу в барах і ресторанах з наступного місяця.

Про це оголосив уряд бельгійської столиці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Регіон планує розширити вимоги до так званого "безпечного COVID-квитка" на сектор гостинності з 1 жовтня.

Квиток - це QR-код, який доводить, що людина або повністю вакцинована, або пройшла тест на COVID-19, який виявився негативним. Зараз він переважно використовується для великих заходів.

Оголошення є результатом угоди між урядами регіонів Бельгії, які погодилися, що вони можуть розширити використання такого документа у ситуаціях, коли вони вважають це необхідним.

У Брюсселі рівень вакцинації значно нижчий, ніж у решті країни. Якщо 83% дорослих бельгійців зараз повністю вакциновані, то в Брюсселі цей показник становить лише 62,5%.

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