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Брюссель с октября будет требовать COVID-паспорта в барах

Пятница, 10 сентября 2021, 11:03

Брюссель начнет требовать паспорта иммунитета против коронавируса в барах и ресторанах со следующего месяца.

Об этом объявило правительство бельгийской столицы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Регион планирует расширить требования к так называемому "безопасному COVID-билету" на сектор гостеприимства с 1 октября.

Билет - это QR-код, который доказывает, что человек полностью вакцинирован, или прошел тест на COVID-19, который оказался отрицательным. В настоящее время он в основном используется для крупных мероприятий.

Объявление стало результатом соглашения между правительствами регионов Бельгии, которые согласились, что они могут расширить использование такого документа в ситуациях, когда они считают это необходимым.

В Брюсселе уровень вакцинации значительно ниже, чем в остальной стране. Если 83% взрослых бельгийцев сейчас полностью вакцинированы, то в Брюсселе этот показатель составляет лишь 62,5%.

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