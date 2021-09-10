Нові умови в’їзду до Європи: що змінила осінь-2021

Єврокомісія офіційно визнала, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" є еквівалентом європейських "зелених сертифікатів". На фото - сертифікат ЄС в аеропорту Мюнхена

В Європі практично не залишилося країн, що не приймають вакцинованих мандрівників з України – навіть тих, хто бажає подорожувати як турист, чи їде за кордон до друзів чи знайомих.

Країни ЄС та Шенгенської зони йшли до цього поволі – не всі й не відразу були готові відкривати кордони для українців. Рада Євросоюзу ще в середині липня рекомендувала скасувати ковідні обмеження для громадян України, втім, остаточне рішення залишалося за кожною країною індивідуально.

А вже у серпні Брюссель ухвалив ще одне важливе рішення: Єврокомісія офіційно визнала, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" є еквівалентом європейських "зелених сертифікатів". Це визнання переконало ті столиці, які до останнього не могли зважитися відкрити для нас свої кордони.

Втім, умови в'їзду до різних країн досі сильно різняться. Дехто так і не відкрив свої кордони для невакцинованих туристів.

Туризм з уколом

Деякі європейські країни ще з липня слідували рекомендаціям Брюсселя про скасування обмежень для подорожуючих з України, а хтось зважився на цей крок лише з настанням осені.

До останніх належить Польща – наші сусіди відкрили кордони для українських туристів лише 9 вересня. Але на додаток виставили умову: вільний в'їзд дозволили тільки тим, хто вакцинований визнаними в ЄС препаратами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Якщо ж мандрівник завершив курс вакцинації китайським препаратом Sinovac або ж має тільки ПЛР-тест – то після в’їзду до Польщі доведеться відбувати 10-денну самоізоляцію, що робить недоцільними туристичні поїздки.

Вимога про щеплення, яке дозволяє не йти на самоізоляцію після приїзду, діє також для в'їзду з України до Словаччини та Литви.

Втім, литовці визнають лише затверджені в ЄС вакцини, а от до Словаччини пускають також щеплених китайським Sinovac’ом (ця популярна в Україні вакцина, на жаль, відкриває кордони лише до небагатьох держав Шенгену).

Правила стають жорсткішими

Це був не повний перелік тих, хто ставить вимогу про щеплення. Причому кількість таких країн зростає – ті, хто досі пускали за тестами, схиляються до більш жорстких умов.

Причому для багатьох країн, у тому числі східноєвропейських, нещодавно кордони взагалі закрили.

Україна поки що лишається у зеленому списку, але є нюанси.

Австрія, яка відкрила кордони для нас однією з перших, суттєво посилила контроль за подорожуючими через збільшення кількості випадків захворювання. Вона залишається відкритою для вакцинованих українців, в тому числі для тих, хто щепився китайською чи індійською вакциною, а от із негативним ПЛР-тестом чи з довідкою про одужання необхідно буде піти на 10-денний карантин.

Ще місяць тому відкрилася Фінляндія, яка дозволила перетинати кордон як із ковід-сертифікатом, так і з ПЛР-тестом. Але днями фінська влада оновила правила в'їзду і тепер пускатиме лише вакцинованих мандрівників. Тут визнають не тільки вакцини ЄС, але і препарати Sinopharm, Covishield та CoronaVac, які застосовуються в Україні.

В'їзд із тестом до Фінляндії (як, втім, і до усіх інших держав, що вимагають від туристів вакцинації) можливий лише за наявності поважної підстави для поїздки або особливого статусу – наприклад, посвідки на проживання.

Усі перелічені вище країни визнають як паперову довідку, так і цифрові сертифікати. Але є також ті, хто вимагає від українців лише "цифру", тобто сертифікати, що їх видає додаток "Дія".

Цифрова "євровіза"

Днями, у вересні, для вакцинованих українців відкрилася Норвегія. Країна хоч і не входить до ЄС, але є частиною Шенгену та дослухається до рекомендацій Єврокомісії. Через кордон до Норвегії пускають виключно з електронним сертифікатом в додатку "Дія" (але є і добра новина: Норвегія визнає також укол китайською вакциною).

Трохи раніше – в останній день літа – для українців відкрилася Італія, яка також пускатиме туристів виключно з цифровим сертифікатом європейського зразка (до якого, нагадаємо, прирівняні й українські довідки з "Дії") про завершення повного курсу вакцинації однією із затверджених в ЄС вакцин.

Точніше, формально Італія дозволила в'їзд також невакцинованим українцям, за наявності негативного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген, але у цьому разі необхідно пройти 5-денний карантин, що не надто підходить для туристичних поїздок.

Також наприкінці серпня для українських туристів відкрилася популярна для подорожей Чехія. Там теж висувають як вимогу саме цифровий сертифікат.

Нарешті, свої кордони відкрила і Мальта. В’їзд дозволений українцям, які пройшли повний курс вакцинації затвердженою в ЄС вакциною, за умови пред’явлення українського цифрового сертифіката, а також заповненої та роздрукованої онлайн-форми санітарного контролю Passenger Locator Form – не раніше ніж на 15-й день після вакцинації.

Особняком у цьому списку стоїть Румунія.

Там кажуть, що для в’їзду потрібен цифровий сертифікат, але є чимало повідомлень від тих, хто в’їжджав із паперовим. А ще Румунія, на відміну від інших країн вище у списку, вільно дозволяє транзит взагалі без щеплення, а також має винятки для коротких туристичних подорожей лише із тестом.

Також нещодавно для вакцинованих українців стала доступною Ісландія. Для в'їзду потрібен цифровий сертифікат, причому підійдуть і китайські вакцини.

Але ісландці дещо виділяються своїми правилами: окрім підтвердження вакцинації, потрібно надати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. А от для тих, хто нещодавно перехворів на "корону", цю вимогу скасували: такі мандрівники мають надати позитивний ПЛР-тест, зроблений понад 14 днів тому, але не раніше ніж за 180 днів.

Ви можете спитати, що робити з дітьми, адже вони не підпадають під масову вакцинацію – і це правильне запитання. У кожної країни тут діють свої правила, які часом є абсурдними (влітку ми детально розповідали про це та про можливість обійти деякі обмеження). Втім, оскільки правила в'їзду постійно змінюються, варто перевіряти їх прямо перед подорожжю.

Тілі-тілі-тести

Деякі наші сусіди, такі як Молдова та Угорщина, дозволяють в'їзд як із сертифікатом про вакцинацію, так і з ПЛР-тестом. Причому Будапешт визнає як український, так і угорський сертифікат. Угорська влада навіть облаштовувала на кордоні мобільні пункти вакцинації для жителів Закарпаття, через які за два місяці пройшли понад 20 тисяч українців.

До таких країн належить і Латвія (де наголошують на прийнятності цифрового сертифіката, але реально пускають також за паперовим), а також Болгарія.

Словенія приймає цифрові сертифікати (причому країна визнає і російську вакцину "Спутник V", і поширені в Україні Covishield та Sinovac), але, крім того, ця країна дозволяє в'їзд і з ПЛР та антиген-тестами та документом про одужання.

Дуже ліберальні правила в'їзду має Естонія.

Мандрівник на вибір має надати сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або документ, який доводить, що людина перехворіла на коронавірус протягом останніх 180 днів.

Популярні туристичні напрямки – Греція, Кіпр та Туреччина – зберігають запроваджені на початку літа правила, за якими в'їзд можливий із сертифікатом про вакцинацію, ПЛР або антиген-тестами та довідкою про одужання. Причому греки та кіпріоти визнають майже всі вакцини, які використовують не тільки в Європі. Важливий момент: у Греції вимоги щодо ковід-документів поширюються на дітей віком з 12 років, тоді як у Туреччині – на дітей від шести років.

Грузія дозволяє в'їзд туристам зі свідоцтвом, що підтверджує повний курс вакцинації будь-якою вакциною. Після останнього щеплення має пройти не менше 14 днів. Пускають і невакцинованих мандрівників, але їм на кордоні необхідно надати негативний ПЛР-тест, а на третій день перебування обов’язково пройти ще одне ПЛР-тестування за свій рахунок. Діти до 10 років звільняються від вимоги тестування.

Також і вакцина, і тест підходять для в'їзду до Вірменії. Там існує також можливість пройти тестування в аеропорту або у пункті пропуску на кордоні, але тоді доведеться чекати результатів тесту в ізоляції.

Швейцарія вже місяць як скасувала обмеження на будь-які поїздки з України. При в’їзді необхідно пред’явити один із документів: сертифікат про вакцинацію, ПЛР- або антиген-тест чи підтвердження, що ви мали захворювання на COVID-19 протягом останніх шести місяців та одужали. Країна визнає вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm та Sinovac.

Німеччина залишається відкритою для українців із ПЛР-тестом, підтвердженням одужання або повної вакцинації. Проте у правилах з'явилися певні зміни. У разі в’їзду з регіонів з поширеними новими варіантами вірусів документа про одужання буде недостатньо і слід надати результати тесту, зроблені максимум за 24 години у разі швидкого тесту на антиген або максимум за 72 години у разі ПЛР-тесту. Україна наразі не входить до такого переліку.

Франція та Іспанія внесли Україну до списку "зелених" країн, дозволивши в'їзд із сертифікатом, негативними тестами або довідкою про одужання. Обидві країни визнають тільки затверджені в ЄС вакцини. Перед поїздкою до Іспанії також необхідно завчасно заповнити формуляр санітарного контролю на порталі МОЗ. Після заповнення генерується QR-код, який необхідно показувати представникам авіакомпанії перед посадкою на рейс, а також службам санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту прибуття.

Португалія дозволяє в'їзд із негативним ПЛР або антиген-тестом, а от рішення про визнання українських сертифікатів про вакцинацію поки немає. У МЗС очікують його найближчим часом.

З 1 вересня Бельгія, почала приймати не лише тести чи документ про одужання, а й сертифікати про вакцинацію від третіх країн. Документ має бути перекладений англійською, французькою, німецькою чи голландською мовами, містити інформацію про особу, назву вакцини та дати щеплень, а також мати печатки та необхідні підписи. Бельгія окрім визнаних в ЄС вакцин також визнає Covishield, а от китайський Sinovac – ні. Україна для Бельгії – в "зеленому" списку, тому карантин не буде потрібний.

Для в’їзду до Нідерландів необхідно пред’явити доказ вакцинації або негативний результат тесту. Окрім визнаних в ЄС вакцин приймаються щеплення Covishield, Sinopharm та Sinovac.

У цьому ж списку тепер – Північна Македонія, Албанія та Чорногорія. Влітку ці країни не вимагали навіть тестів, але з вересня змінили правила в'їзду. Відтепер необхідно мати сертифікат про вакцинацію, ПЛР-тест, зроблений за 72 години, чи антиген-тест – за 48 годин.

Також підійде доказ про перенесену хворобу. Чорногорія не ставить вимог щодо самої вакцини або дати проведення повної чи першої дози вакцинації. Також не встановлено вимог до документів вакцинації, відповідно, приймаються документи про повну або першу дозу будь-якої вакцини в електроному або паперовому вигляді.

Подібні вимоги – у Боснії та Хорватії, остання, окрім визнаних в ЄС вакцин, також приймає щеплення китайським Sinopharm, а от поширений в Україні Sinovac там не визнають. Втім, нагадаємо, нещепленим можна в’їхати з тестом.

До Сербії вас теж пустять з негативним ПЛР-тестом, але, на відміну від інших країн, тут він має бути зроблений за 48 годин до в'їзду, а не за 72.

Щодо сертифікатів, то Сербія визнає документи лише тих країн, з якими підписала угоду про взаємне визнання вакцинації. України серед них немає і, за свідченнями подорожуючих, з допуском виникають проблеми.

Швеція поки що не визнає українські сертифікати, але дозволяє в'їзд за наявності негативного результату ПЛР-тесту або тесту на антиген, зроблених за 48 годин до прибуття. Вимога поширюється на мандрівників, яким виповнилось 18 років.

Для поїздки в Данію громадяни України мають надати лише негативний ПЛР-тест, який має бути зроблено не більше ніж за 72 годин до прибуття в країну, або тест на антиген – за 48 годин. Після прибуття також необхідно здати тест. У випадку подорожі літаком тест здається безкоштовно одразу в аеропорту.

Закритих майже не залишилось

Закритим для туристичних подорожей лишається Азербайджан. До країни можна потрапити лише з посвідками на проживання або за рішенням оперативного штабу при уряді.

Також фактично неможливі звичайні туристичні подорожі до Ірландії та Великої Британії. По-перше, українцям необхідні візи до цих країн, по-друге, там діють досить жорсткі вимоги до мандрівників, які передбачають карантин та недешеві ПЛР-тести.

Але, як бачимо, можливостей для подорожей Європою стає все більше.

Причому, якщо раніше в Україні була проблема із доступом до вакцин, які визнавали у більшості європейських країн, то тепер справа тільки за самими українцями та їхнім бажанням вакцинуватися.

Автори: Юрій Онищенко, Сергій Сидоренко,

"Європейська правда"