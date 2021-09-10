У Вільнюсі вдруге зібрався кількатисячний мітинг проти вимоги ковід-сертифікатів

У столиці Литви вдруге проходить мітинг противників вимоги ковід-сертифікатів для доступу до певних закладів і послуг, що супроводжувався також низкою гасел, не пов’язаних з епідемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на суспільний мовник LRT.

За оцінками поліції, на 12 годину дня на Кафедральній площі, поруч з Міністерством внутрішніх справ, зібралося близько 4500 людей.

Акція, скликана рухом "Литовський союз родин", не одразу отримала дозвіл на проведення через коронавірусні обмеження - мерія дала дозвіл після зміни місця і кількості учасників. З огляду на те, що попередній протест скінчився заворушеннями, цього разу Сейм ще напередодні обгородили захисним парканом.

Хоча переважали гасла проти ковід-сертифікатів, можна було бачити також плакати за "вигнання Сороса із Литви" та проти прийому нелегальних мігрантів, проти Стамбульської конвенції, "ідеології гендеру" та закону про партнерства, а також з прирівнянням прем’єрки Інгріди Шимоніте до Путіна й Лукашенка.

Окремі учасники знову вигукували образи на адресу журналістів, які прийшли висвітлювати захід, а один намагався закривати камеру оператора. Його заспокоїла поліція.

Деякі люди розповіли, що прийшли, аби побачити події на власні очі і зрозуміти, хто зібрався на мітинг. Поміж протестувальників бачили також кількох депутатів Сейму з Партії праці та знову зафіксували Альгірдаса Палєцкіса, засновника проросійської партії "Фронт".

Офіційний дозвіл на проведення акції був виданий до 4 години дня. Ближче до цього часу кількасот людей рушили у напрямку Сейму і намагаються пройти до нього з різних напрямків. Поліція у гучномовці попереджає, що акція завершена і закликає розійтися. Повідомляють про п’ятьох затриманих.

Близько сотні людей вийшли на аналогічну акцію у Клайпеді.

З 13 вересня ковід-сертифікат буде вимагатися для відвідувачів більшості магазинів, крім дрібних крамниць і аптек, відвідання ресторанів, перукарень та подібних закладів. Спершу його планували вимагати і на міжміських рейсах.

Нагадаємо, попередній мітинг 10 серпня, головною метою якого заявили протест проти примусу до вакцинації та ковід-сертифікатів, переріс у заворушення та сутички з поліцією. В уряді Литви допустили, що ці події не випадково співпали з піком міграційної кризи на білоруської кордоні і бунтом мігрантів у таборі для нелегалів.

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