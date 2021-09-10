В Вильнюсе во второй раз собрался многотысячный митинг против ковид-сертификатов

В столице Литвы во второй раз проходит митинг противников требования ковид-сертификатов для доступа к определенным заведениям и услугам, который сопровождается также рядом лозунгов, не связанных с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на общественного вещателя LRT.

По оценкам полиции, на 12:00 дня на Кафедральной площади, рядом с Министерством внутренних дел, собралось около 4500 человек.

Акция, созванная движением "Литовский союз семей", не сразу получила разрешение на проведение в связи с коронавирусными ограничениями - мэрия дала разрешение после изменения места и количества участников. Учитывая то, что предыдущий протест закончился беспорядками, на этот раз Сейм еще накануне огородили защитным забором.

Хотя преобладали лозунги против ковид-сертификатов, можно было видеть также плакаты за "изгнание Сороса из Литвы" и против приема нелегальных мигрантов, против Стамбульской конвенции, "идеологии гендера" и закона о партнерствах, а также с приравниванием премьера Ингриды Шимоните к Путину и Лукашенко.

Отдельные участники снова выкрикивали оскорбления в адрес журналистов, которые пришли освещать мероприятие, а один пытался закрывать камеру оператора. Его успокоила полиция.

Некоторые люди рассказали, что пришли, чтобы увидеть события воочию и понять, кто собрался на митинг. Между протестующих видели также несколько депутатов Сейма из Партии труда.

Официальное разрешение на проведение акции был выдано в 16:00. Ближе к этому времени несколько сотен человек двинулись в направлении Сейма и пытаются пройти к нему по различным направлениям. Полиция в громкоговорители предупреждает, что акция завершена и призывает разойтись. Сообщают о пяти задержанных.

Около сотни людей вышли на аналогичную акцию в Клайпеде.

С 13 сентября ковид-сертификат будет требоваться для посещения большинства магазинов, кроме мелких магазинов и аптек, ресторанов, парикмахерских и подобных заведений. Сначала его планировали требовать и на междугородных рейсах.

Напомним, предыдущий митинг 10 августа, главной целью которого заявили протест против принуждения к вакцинации и ковид-сертификатов, перерос в беспорядки и столкновения с полицией. В правительстве Литвы допустили, что эти события не случайно совпали с пиком миграционного кризиса на белорусской границе и бунтом мигрантов в лагере для нелегалов.

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