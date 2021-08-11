Глава МВС Литви не виключає зв'язок між протестами під Сеймом і в таборі мігрантів

Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте заявила, що два протести 10 серпня - антивакцинаторів під Сеймом та в таборі мігрантів - ймовірно, були скоординовані.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Коментуючи акцію під Сеймом, Білотайте зазначила, що деякі люди, вочевидь, дезінформовані, але те, що акція переросла в сутички, може свідчити, що її реальні цілі були іншими.

За її словами, те, що майже одночасно відбувався бунт мігрантів у таборі на полігоні в Руднінкаї - навряд чи збіг, і обидва випадки могли бути спланованою акцією, але це має перевірити розслідування.

"Проти Литви зараз здійснюється гібридна агресія, і в ній можуть використовуватися різні інструменти", - зазначила Білотайте.

Вона назвала "скандальними" дії деяких депутатів Сейму, які підтримали протестувальників проти обмежень для людей, що не мають "паспорта можливостей", заявивши, що їхні дії суперечать інтересам народу, який обрав їх.

Керівник Служби громадської безпеки Річардас Поціус також заявив, що обидва інциденти могли бути організованими - тому що почались майже одночасно.

Нагадаємо, 10 серпня під Сеймом зібрались кілька тисяч людей, незгодних з наміром уряду запровадити обмеження щодо людей, які не мають імунітету до коронавірусу і тих, хто не тестується. Акція переросла в сутички, поліція застосувала сльозогінний газ. Повідомляється про 26 затриманих протестувальників і 15 травмованих правоохоронців, з них трьох довелось госпіталізувати.

Тоді ж влаштували бунт мігранти, розміщені в таборі на Руднінкайському полігоні - люди почали валити паркан, двадцять осіб змогли втекти. Усіх їх знайшли та повернули назад.