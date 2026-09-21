З олігархів Путіна знімають санкції, угода Трампа та Лукашенка, провал Мерца: новини дня

Вечір понеділка приніс не дуже приємні новини: Трамп готується закуповувати добрива в Білорусі, в ЄС попередньо погодили зняття санкцій з Усманова і Фрідмана, а Мадяр не приєднався до "Карпатської вісімки".

Росія ввела жорсткі обмеження у прикордонній зоні біля Естонії, а винищувачі НАТО проведуть тренувальні польоти над Естонією.

Основні телемережі США, зокрема Fox News, зупиняють висвітлення діяльності Трампа, а у Румунії затримали антизахідного та проросійського екскандидата в президенти.

Все важливе і цікаве за понеділок, 21 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп про нафтопереробну галузь РФ

Президент США Дональд Трамп констатував, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, та закликав Москву припинити свою "нескінченну війну" з Україною.

"Значна кількість її нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу. Цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 тисяч людей, переважно солдатів. Яка ганьба!" – написав Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над деескалацією війни і обговорить з партнерами дипломатичні пропозиції щодо цього.

Зеленський збирається до Трампа

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у неділю ввечері поспілкувався зі своїм американським візаві і що вони домовилися про зустріч.

На його думку, майбутня зустріч із Дональдом Трампом у Нью-Йорку "може багато змінити". Український президент запевнив: "дипломатична динаміка є".

За даними Axios, президент США під час розмови із Зеленським просив припинити бити по російських НПЗ.

Як повідомляє "Суспільне", український президент на зустрічі зі своїм американським колегою планує обговорити, зокрема попередні зустрічі з Віткоффом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни.

За словами джерела, їхня зустріч запланована на 22 вересня.

Очікується, що президенти говоритимуть щодо "енергетичної теми", порушуватимуть питання пакета "зимової підтримки", а також ліцензування виробництва ракет до систем Patriot в Україні.

А вже сьогодні, 21 вересня, президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом. За даними телеканалу BFMTV Макрон на зустрічі прагне схилити його до "правильних рішень" у контексті російсько-української війни.

Дональд Трамп планує використати свій майбутній виступ на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб обґрунтувати необхідність не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Угода Трампа та Лукашенка

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над "масштабною" угодою із закупівлі калійних добрив з Білорусі.

"Сполучені Штати працюють над укладенням масштабної угоди щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. Ціна буде значно нижчою за ту, яку ми зараз платимо Канаді, що є дуже гарною новиною для наших фермерів і скотарів", – написав американський президент.

Голова Комітету з питань закордонних справ Сейму Литви Ремігіюс Мотузас заявив, що їхню країну не інформували про підготовку угоди між адміністрацією США та Білоруссю із закупівлі білоруських калійних добрив, однак Вільнюс не змінюватиме своєї позиції щодо санкцій проти Мінська.

"Ми не маємо жодних підстав сьогодні скасовувати санкції проти Білорусі. Це спільна позиція не тільки Литви, а й Європейського Союзу. І ці санкції діють до кінця лютого", – заявив Мотузас.

З олігархів Путіна знімають санкції

Джерела повідомили кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі, що держави ЄС попередньо домовились вилучити російських олігархів Алішера Усманова й Михаїла Фрідмана із санкційного списку та продовжити індивідуальні санкції проти Росії на 36 місяців.

А, за даними Reuters, адміністрація президента Дональда Трампа підготувала санкції проти всього Міжнародного кримінального суду (МКС) і планує оголосити про них найближчим часом.

Загрози для Європи

У Молдові в понеділок, 21 вересня, двічі за день фіксували порушення повітряного простору "повітряним об’єктом". Після прольоту невідомого об’єкта в країні обмежували повітряний простір.

Центр стратегічних комунікацій та протидії дезінформації (Stratcom) повідомив, що у Молдові з початку року зафіксували майже 40 порушень повітряного простору дронами.

У спецслужбах Чехії, Латвії та Швеції очікують на посилення провокацій РФ. У Сеймі Литви також прогнозують хвилю провокацій в Європі після виборів до Держдуми.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що загроза з боку РФ є реальною і применшувати її безвідповідально.

Винищувачі НАТО проведуть тренувальні польоти над Естонією, а Росія ввела жорсткі обмеження у прикордонній зоні біля Естонії.

Польща отримала чергову партію модернізованих танків Abrams, а президент Чехії обурився заявами словацького прем’єра про статтю 5 НАТО.

Провал партії Мерца на земельних виборах

У німецькій федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія на виборах до земельного парламенту (ландтагу) перемогла ультраправа "Альтернатива для Німеччини".,

За остаточними даними земельної виборчої комісії, "АдН" отримала 38,2% голосів.

Другу позицію посіла Соціал-демократична партія Німеччини, яка набрала 35,5%.

Християнсько-демократичний союз (ХДС) німецького канцлера Фрідріха Мерца отримав 4,9% голосів і не подолав п’ятивідсотковий бар’єр, необхідний для проходження до земельного парламенту.

Партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вперше в історії не пройшла до земельного парламенту.

Попередній антирекорд партії був зафіксований ще у 1951 році на виборах у Бремені, коли партія набрала 9% голосів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назва "катастрофою" результат його партії на виборах до земельних парламентів у Мекленбурзі-Передній Померанії.

В ультраправій "Альтернативі для Німеччини" не очікують, що зможуть увійти до складу уряду землі Мекленбург-Передня Померанія попри свою перемогу на недільних виборах.

Співголова "АдН" Тіно Хрупалла заявив, що канцлер Фрідріх Мерц має піти у відставку після катастрофічних для його партії результатів земельних виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії.

"Ми хочемо змін. Ми хочемо знову перевернути державу з голови на ноги", – додав Хрупалла.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц позитивно оцінив результат ХДС у Берліні.

"Реформи мають відбутися. Звісно, це ставить нас усіх у скрутне становище. Але ми візьмемо на себе цю відповідальність. Я візьму на себе цю відповідальність, бо хочу рухати нашу країну вперед. Те, що потрібно зробити зараз, вимагає твердості, непохитності та терпіння. Я продемонструю ці якості як голова ХДС і, насамперед, як канцлер нашої країни", – заявив Мерц.

На земельних виборах у федеральній землі Берлін "Ліві" посіли перше місце із 25,7% голосів.

Друге місце у Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який набрав 18,8% голосів. Третю позицію здобула ультраправа "Альтернатива для Німеччини" – 16,3%.

Канцлер Фрідріх Мерц визнав свою відповідальність за останні поразки ХДС на земельних виборах.

В блоці ХДС/ХСС відкидають можливість його відставки попри провал на земельних виборах.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") після тріумфу на земельних виборах закликала керівну коаліцію зробити кроки для повернення до діалогу з Москвою.

Про результати виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні у деталях, що стоїть за серією останніх невдач християнських демократів чи втримається канцлер, читайте в статті журналістки"Європейської правди" Христини Бондарєвої Покарання для Мерца: чи запустять нові поразки на виборах зміну влади у Німеччині.

Трамп проти журналістів

Politico, CNN та MS NOW заявили, що подають федеральний позов з метою негайного відновлення доступу для своїх репортерів, яким у суботу, 19 вересня, було відмовлено у вході до комплексу Білого дому.

Основні телевізійні мережі США – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News – оголосили, що призупиняють висвітлювати заходи за участі американського президента Дональда Трампа на знак протесту проти його відмови кільком медіа у доступі до Білого дому.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув звинувачення в тому, що заборона президентом Дональдом Трампом доступу до Білого дому трьом ЗМІ – Politico, CNN та MS Now – є порушенням свободи слова та звинуватив їх у пропаганді.

Решта новин

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не є членом формату "Карпатської вісімки", ініційованого Україною, який має на меті посилити співпрацю між країнами Карпатського регіону.

Франція засудила організацію Росією так званих "виборів" на українських територіях.

За даними digi24, у Румунії обшукали будинок екскандидата у президенти Келіна Джорджеску у справі про шахрайство. Його затримали та помістили під варту за підозрою у шахрайстві.

В Ірландії оштрафували Google на 403 млн євро.